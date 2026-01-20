زوجة عصام الحضري تنشر صورهم بملعب نهائي كأس الأمم الأفريقية

8 صور رومانسية لحسام عبد المجيد وزوجته بعد عودته من المغرب

21 صورة لدونجا وزوجته بعد قضائهم شهر العسل في فرنسا

القاهرة – مصراوي

نشرت صابرين الحضري، زوجة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت صابرين متابعيها صورا لها برفقة عصام الحضري من داخل ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وحرص عصام الحضري على التواجد بمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، برفقة زوجته.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2026، عقب فوزه على منتخب المغرب بهدف دون مقابل.