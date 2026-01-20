إعلان

شركة Lava الهندية تطلق هاتفا بشاشتين.. ما مواصفاته ومميزاته؟

كتب : مصراوي

06:09 ص 20/01/2026

شركة Lava الهندية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت شركة Lava عن هاتفها الجديد الذي جهزته بشاشتين ومواصفات ممتازة تجعله من بين أقوى المنافسين في أسواق أجهزة أندرويد.

حصل هاتف Blaze Duo 3 على هيكل بتصميم أنيق، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.2/76.1/6.7) ملم، وزنه 181 غ.

شاشته الأساسية أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها 395 بيكسل/الجنش تقريبا، وشاشته الخلفية الصغيرة أتت من نوع AMOLED بمقاس 1.6 بوصة، دقة عرضها (320/360) بيكسل.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7060، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائي 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية حصلت على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1440p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وحصل على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة Lava الهندية الهند هاتف جديد الهواتف الجديدة الهواتف الذكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يرد على دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام في غزة

لون لسانك يكشف عن صحتك.. احذر هذه العلامات
نصائح طبية

لون لسانك يكشف عن صحتك.. احذر هذه العلامات

"بحضور الرئيس".. الصور الأولى من استقبال بعثة منتخب السنغال بعد التتويج
رياضة عربية وعالمية

"بحضور الرئيس".. الصور الأولى من استقبال بعثة منتخب السنغال بعد التتويج
زوجة عصام الحضري تنشر صورهم بملعب نهائي كأس الأمم الأفريقية
مصراوي ستوري

زوجة عصام الحضري تنشر صورهم بملعب نهائي كأس الأمم الأفريقية
جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع
أخبار و تقارير

جوجل تطلق زر "أجب الآن" في Gemini لتقديم إجابات أسرع

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة