شركة Lava الهندية تطلق هاتفا بشاشتين.. ما مواصفاته ومميزاته؟



وكالات

أعلنت شركة Lava عن هاتفها الجديد الذي جهزته بشاشتين ومواصفات ممتازة تجعله من بين أقوى المنافسين في أسواق أجهزة أندرويد.

حصل هاتف Blaze Duo 3 على هيكل بتصميم أنيق، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (163.2/76.1/6.7) ملم، وزنه 181 غ.

شاشته الأساسية أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها 395 بيكسل/الجنش تقريبا، وشاشته الخلفية الصغيرة أتت من نوع AMOLED بمقاس 1.6 بوصة، دقة عرضها (320/360) بيكسل.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7060، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائي 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية حصلت على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1440p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وحصل على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وفقا لروسيا اليوم.