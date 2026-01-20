طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية تحلق باتجاه سوتشي.. ما القصة؟



وكالات

قامت طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بيونج P-8A بوسيدون مضادة للغواصات، برحلة استطلاعية فوق مياه البحر الأسود، على مسافة غير بعيدة عن سوتشي.

أفاد بذلك موقع PlaneRadar الإلكتروني، إذ أشار إلى أن هذا النوع من طائرات الاستطلاع، مخصص للقيام بأعمال الدورية فوق مياه البحار.

بحسب مسار الرحلة، غادرت الطائرة من جزيرة صقلية الإيطالية، ودخلت إلى أجواء البحر الأسود من مدينة فارنا البلغارية، ودخلت المجال الجوي الروماني، ثم اتجهت نحو سوتشي، دون الاقتراب من شبه جزيرة القرم.

بعد ذلك، استدارت الطائرة وغيرت مسارها نحو مدينة باتومي الجورجية، ومن هناك عادت إلى صقلية.

ويتم إنتاج طائرة P-8A Poseidon على أساس طائرة بوينغ 737-800ERX المدنية وهي مصممة لتتبع تحركات السفن، بالإضافة إلى اكتشاف الغواصات ومحاربتها.

يشار إلى أن روسيا تحذر باستمرار من مغبة تزايد نشاط حلف الناتو غير المسبوق قرب حدودها الغربية.

وأكد الكرملين، أن موسكو لا تشكل أي تهديد لأحد، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرا على مصالحها.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد أوضح في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بالتفصيل أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو؛ وشدد على عدم وجود أي ضرورة للقيام بذلك، وفقا لروسيا اليوم.