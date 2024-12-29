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بالصور.. الزقازيق تشهد إقبالاً كثيفًا على سوق اليوم الواحد

02:01 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    الزقازيق تشهد إقبالاً كثيفًا على سوق اليوم الواحد (4)
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    الزقازيق تشهد إقبالاً كثيفًا على سوق اليوم الواحد (5)
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    الزقازيق تشهد إقبالاً كثيفًا على سوق اليوم الواحد (6)
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    الزقازيق تشهد إقبالاً كثيفًا على سوق اليوم الواحد (3)
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    الزقازيق تشهد إقبالاً كثيفًا على سوق اليوم الواحد (2)
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الشرقية - ياسمين عزت:

شهد سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين في الزقازيق، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ الصباح الباكر في يومه الثاني على التوالي، حيث توافد المواطنون للاستفادة من العروض والأسعار المخفضة على السلع المعروضة.

يقام السوق بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية بالشرقية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، لبيع السلع والمواد الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% طوال فترة المعرض المستمر حتى نهاية اليوم.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن كافة الأجهزة التنفيذية تُكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

يذكر أن محافظ الشرقية افتتح سوق اليوم الواحد بمدينة الصيادين بالزقازيق الأسبوع الماضي، والمُقام بمشاركة الشركة العامة لتجارة الجملة وشركة مطاحن شرق الدلتا وشركة مضارب دمياط وبلقاس وتجار الجملة وشركات تصنيع وإنتاج المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لسد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.

سوق اليوم الواحد محافظة الشرقية حازم الأشموني محافظ الشرقية
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