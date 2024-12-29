تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

سجلت موانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في تداول البضائع والشاحنات، وذلك عبر 13 سفينة تجارية رست على أرصفة الموانئ لتداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، و591 شاحنة و 150 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، و379 شاحنة و 5 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين بوسيدون اكسبريس وEURO STAR ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين أمل وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية ، دليلة و بوسيدون اكسبريس.

وحقق ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و 295 شاحنة من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين آور وآيلة، كما سجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 2235 راكبا.