عمال مصانع الأسمنت.. 7 مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، صباح اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور عدلي منصور، في نطاق محافظة بني سويف.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بعدد من العاملين بأحد مصانع الأسمنت، أعلى محور عدلي منصور الذي يربط شرق النيل بغربه.

على الفور جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين من المعاينة الأولية، إصابة كلا من: "محمد.ع.ف"، 30 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، وكدمات وسحجات بالجسم، و "محمود.ع.ع"، 31 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم وكسر بالساق الأيمن، و " صابر.م.ع"، 24 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، و "حسين.ف.م"، 31 عامًا، كسر بالساق الأيمن، وكدمات بالجسم.

كما تم إصابة كلا من: "أحمد.م.د"، 25 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن مع كدمات وسحجات بالجسم، و "عبدالله.ع.أ"، 22 عامًا، كسر بالضلوع مع كدمات وسحجات بالوجه، و "عبد الرحمن.م.ق"، 28 عامًا، اشتباه كسر بالساق الأيمن، مع كدمات وسحجات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.