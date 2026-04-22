حققت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إنجازًا جديدًا على مستوى الأنشطة الطلابية، بعدما حصدت المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة "التصوير الفني"، ضمن مسابقات التربية الفنية للعام الدراسي 2025-2026، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالأنشطة الإبداعية داخل المدارس.

طالب من أبو زنيمة ضمن الأوائل

أعلنت أمل الفحام، موجه عام التربية الفنية، حصول التلميذ محمد أحمد صلاح نوار، بمدرسة وادي تال للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو زنيمة التعليمية، على المركز السادس على مستوى الجمهورية في المسابقة للمرحلة الابتدائية، بعد مشاركته بعمل فني متميز نال إعجاب لجنة التحكيم.

مراكز متقدمة في عدة مجالات

من جانبها، قدمت وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، التهنئة لفريق توجيه التربية الفنية بديوان المديرية، ولإدارة أبو زنيمة التعليمية، إلى جانب الطالب الفائز، مشيدة بتحقيق المديرية مراكز متقدمة في عدد من الأنشطة المختلفة، منها التربية الفنية، والتربية الزراعية، والاقتصاد المنزلي، والإعلام التربوي، والتنمية المستدامة، والمكتبات، فضلًا عن مسابقة أوائل طلاب الثانوية العامة.

روح الفريق وراء النجاح

وأكدت مدير المديرية أن سر هذا التفوق يعود إلى العمل بروح الفريق، إلى جانب تميز الطلاب والمعلمين، وهو ما ينعكس في النتائج الإيجابية التي تحققها مدارس المحافظة في مختلف المجالات.

إشادة بالجهود التعليمية

وفي السياق ذاته، توجه سامي الجندي، مدير إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، بالتهنئة والتقدير إلى فريق عمل التربية الفنية، من موجهين ومعلمين وطلاب، مشيدًا بجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز على مستوى الجمهورية.