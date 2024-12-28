الضحايا 3 كانوا رايحين فرح.. الصور الأولى لحادث انقلاب ملاكي على صحراوي المنيا

15 يومًا في غيبوبة.. خطأ طبي يهدد حياة سيدة بالمنوفية بعد تركيب لولب

المنيا-جمال محمد:

حصل "مصراوي" على صور لحادث انقلاب السيارة الملاكي الذى وقع فى وقت سابق اليوم، على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، ما تسبب في مصرع 3 أشخاص، وإصابة شخص رابع، وذلك أثناء ذهابهم من سوهاج إلى حفل زفاف بالقاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع: عمرو شاكر الزاهر، 35 سنة، وعمرو ناصر الزاهر، 34 سنة، ومحمود صديق عبداللطيف، 46 سنة، كما أصيب " عبدالحميد أحمد الزاهر" 43 سنة، بكسور وجروح متفرقة.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سمالوط، والمصاب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.