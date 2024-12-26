مدير فندق عائم يكشف أجواء رأس السنة على ضفاف النيل بأسوان -صور وفيديو

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أسوان – إيهاب عمران:

أنهت الفنادق الثابتة والعائمة فى محافظة أسوان، استعداداتها لاحتفالات رأس السنة، وأعلنت عن برامج فنية متميزة بالاضافة الى تنظيم عشاء فاخر يلبي أذواق السائحين.

وقال استاذ هشام فتحي مدير شركة سياحية متخصصة فى السياحة النيلية، إن الموسم الحالى مبشر بالخير، ونسب الإشغال وصلت إلى 90%.

وأضاف أن أكثر الجنسيات التى تقبل على زيارة أسوان والاستمتاع بالنايل كروز هم الفرنسيون، الذين يأتون عبر رحلات الطيران الشارتر من مطار شارل ديجول إلى مطار الأقصر.

وتابع: أننا نقوم بتنظيم برنامج حافل لضيوفنا يتضمن زيارة جميع الأماكن الأثرية المفتوحة للزيارة فى الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى المتاحف والمزارات الطبيعية، ولا نكتفى بذلك بل نقوم أيضا بتنظيم زيارات اليوم الواحد إلى مرسى علم والغردقة.

وأوضح أن احتفالات رأس السنة تكون ذات طابع خاص، حيث نقدم برنامج فنى كبير يتضمن شو نوبي وعرض جلابية بارتي، بالإضافة إلى تنظيم عشاء فاخر خاص يشمل "السي فوود" بجميع انواعها والديك الرومي واللحوم والطيور والحلويات الشرقية والغربية، معربًا عن أمله في استمرار التدفقات السياحية بنفس المستوى خلال أشهر الصيف.