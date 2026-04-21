حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21-4-2026، على أغلب الأنحاء بمختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الثلاثاء مائلا للبرودة في الصباح الباكر، مائلا للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائلا للبرودة ليلا.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس يشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

​وقالت الهيئة، إن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، إذ تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على كافة أنحاء الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

​- العاصمة الإدارية الصغرى 13 والعظمى 27 درجة.

​- 6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 27 درجة.

​- الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 24 درجة.

​- العلمين الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

​- مطروح الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

​- دمياط الصغرى 15 والعظمى 22 درجة.

​- بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 23 درجة.

​- الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

​- السويس الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

​- العريش الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

​- رفح الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- الطور الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

​- طابا الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

​- شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

​- الغردقة الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

​- الفيوم الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

​- بني سويف الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

​- المنيا الصغرى 13 والعظمى 28 درجة.

​- أسيوط الصغرى 13 والعظمى 27 درجة.

​- سوهاج الصغرى 15 والعظمى 28 درجة.

​- قنا الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

​- الأقصر الصغرى 16 والعظمى 30 درجة.

​- أسوان الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

​- الوادي الجديد الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.