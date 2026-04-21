إعلان

ترامب: آمل أن يتوصل الإيرانيون لاتفاق عادل وأن يعيدوا بناء بلادهم

كتب : مصراوي

03:31 ص 21/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران سوف تشارك في المفاوضات، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف يواجهون مشاكل لم تكن لديهم من قبل.

وأضاف ترامب في مقابلة مع مذيع الراديو جون فريدريكس: "آمل أن يبرموا صفقة عادلة، ويعيدوا بناء البلاد ولكن عندما يحدث ذلك، لن يكون لديهم سلاح نووي، ولن نسمح بذلك".

يشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، صرح في 20 أبريل، أن طهران لن تخوض المفاوضات إذا واصلت واشنطن تهديد الجمهورية الإسلامية.
وأضاف أن بلاده مستعدة لإظهار توازن قوى جديد في ساحة المعركة، وأن الاستعداد لذلك "يجري خلال الأسبوعين الماضيين" حسب قوله.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية واسعة النطاق ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وفي 7 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق نار متبادل لمدة أسبوعين مع الجمهورية الإسلامية.

وفي 11 أبريل، أجرت إيران والولايات المتحدة عدة جولات من المفاوضات في إسلام آباد، حيث ترأس الوفد الإيراني قاليباف، والوفد الأمريكي نائب الرئيس جيه دي فانس.
كما أُفيد لاحقا في طهران وواشنطن، لم يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة التسوية طويلة الأمد للصراع بسبب عدد من الخلافات، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الرئيس الأمريكي انقسام بين الإيرانيين والحرس الثوري هدنة ترامب وإيران هدنة أمريكا وإيران وفد إيراني في باكستان

أحدث الموضوعات

أخبار

مصراوى TV

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

