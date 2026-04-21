ترامب: قمنا بعمل رائع في إيران وسننهي الأمر وسيكون الجميع سعداء

كتب : مصراوي

03:34 ص 21/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قامت بعمل رائع في إيران، مؤكدا أن الأمر سينتهي وسيكون الجميع سعداء، وفقا لسكاي نيوز.

وقال ترامب، إن إيران سوف تشارك في المفاوضات، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف يواجهون مشاكل لم تكن لديهم من قبل.

وأضاف ترامب في مقابلة مع مذيع الراديو جون فريدريكس: "آمل أن يبرموا صفقة عادلة، ويعيدوا بناء البلاد ولكن عندما يحدث ذلك، لن يكون لديهم سلاح نووي، ولن نسمح بذلك".

يشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، صرح في 20 أبريل، أن طهران لن تخوض المفاوضات إذا واصلت واشنطن تهديد الجمهورية الإسلامية.

وأضاف أن بلاده مستعدة لإظهار توازن قوى جديد في ساحة المعركة، وأن الاستعداد لذلك "يجري خلال الأسبوعين الماضيين" حسب قوله.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية واسعة النطاق ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وفي 7 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق نار متبادل لمدة أسبوعين مع الجمهورية الإسلامية.

