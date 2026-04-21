ترامب: لن نسمح لـ إيران بامتلاك السلاح النووي

كتب : مصراوي

03:44 ص 21/04/2026

لرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع مذيع الراديو جون فريدريكس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وقال ترامب، إن الحصار الأمريكي المفروض على إيران يكبدها خسائر بالملايين يوميا.

وأضاف أن الولايات المتحدة قامت بعمل رائع في إيران، مؤكدا أن الأمر سينتهي وسيكون الجميع سعداء، وفقا لسكاي نيوز.

وقال إن إيران سوف تشارك في المفاوضات، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف يواجهون مشاكل لم تكن لديهم من قبل.

وأضاف: "آمل أن يبرموا صفقة عادلة، ويعيدوا بناء البلاد ولكن عندما يحدث ذلك، لن يكون لديهم سلاح نووي، ولن نسمح بذلك".

فيديو قد يعجبك



فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
مجدي الجلاد: لماذا توافرت إرادة الدولة في الإيجار القديم ومتأخرين في الأحوال
رئيس وزراء المجر الجديد لـ"نتنياهو": إذا وطأت قدماك أراضينا.. سيتم اعتقالك
شبورة كثيفة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
من قاع المحيط إلى أرفف المزادات.. حكاية بيع سترة تيتانيك بمليون دولار
بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)