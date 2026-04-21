ترامب: لن نسمح لـ إيران بامتلاك السلاح النووي



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع مذيع الراديو جون فريدريكس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وقال ترامب، إن الحصار الأمريكي المفروض على إيران يكبدها خسائر بالملايين يوميا.

وأضاف أن الولايات المتحدة قامت بعمل رائع في إيران، مؤكدا أن الأمر سينتهي وسيكون الجميع سعداء، وفقا لسكاي نيوز.

وقال إن إيران سوف تشارك في المفاوضات، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف يواجهون مشاكل لم تكن لديهم من قبل.

وأضاف: "آمل أن يبرموا صفقة عادلة، ويعيدوا بناء البلاد ولكن عندما يحدث ذلك، لن يكون لديهم سلاح نووي، ولن نسمح بذلك".