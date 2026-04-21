

وكالات

أكد مصدر مطلع على المفاوضات بين أمريكا وإيران، اليوم الثلاثاء، وجود ضغوط من الحرس الثوري على المفاوضين، للتمسك بموقف أكثر حزما بشأن رفض أي محادثات قبل إنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وحث الوسطاء طهران على حضور الاجتماع، إذ كان الفريق الإيراني ينتظر الضوء الأخضر من المرشد مجتبى خامنئي، الذي صدر بالفعل مساء الإثنين، بحسب مصدر "أكسيوس".

يشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، صرح في 20 أبريل، أن طهران لن تخوض المفاوضات إذا واصلت واشنطن تهديد الجمهورية الإسلامية.

وأضاف أن بلاده مستعدة لإظهار توازن قوى جديد في ساحة المعركة، وأن الاستعداد لذلك "يجري خلال الأسبوعين الماضيين" حسب قوله.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية واسعة النطاق ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وفي 7 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق نار متبادل لمدة أسبوعين مع الجمهورية الإسلامية.

وفي 11 أبريل، أجرت إيران والولايات المتحدة عدة جولات من المفاوضات في إسلام آباد، حيث ترأس الوفد الإيراني قاليباف، والوفد الأمريكي نائب الرئيس جيه دي فانس.

كما أُفيد لاحقا في طهران وواشنطن، لم يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة التسوية طويلة الأمد للصراع بسبب عدد من الخلافات، وفقا لروسيا اليوم.