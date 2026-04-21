ترامب: الحصار المفروض على إيران يكبدها خسائر بالملايين يوميا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحصار الأمريكي المفروض على إيران يكبدها خسائر بالملايين يوميا.

أضاف ترامب في مقابلة مع مذيع الراديو جون فريدريكس: أن الولايات المتحدة قامت بعمل رائع في إيران، مؤكدا أن الأمر سينتهي وسيكون الجميع سعداء، وفقا لسكاي نيوز.

وقال إن إيران سوف تشارك في المفاوضات، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف يواجهون مشاكل لم تكن لديهم من قبل.

وأضاف: "آمل أن يبرموا صفقة عادلة، ويعيدوا بناء البلاد ولكن عندما يحدث ذلك، لن يكون لديهم سلاح نووي، ولن نسمح بذلك".