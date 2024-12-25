رئيس جامعة بنها يكشف موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور السيد فوده، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة أعضاء مجلس الجامعة.

بدأ الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور كرم جودة على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإصدار قرار جمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كما قدم التهنئة للدكتورة زينب فيصل على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قرار جمهوري بتعيينها عميدًا لكلية الهندسة ببنها، متمنيًا لهما دوام التوفيق في مهام منصبهم الجديد.

كما قدم الشكر للدكتور فهمي عبد الحليم، وكيل كلية الهندسة ببنها، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد خلال فترة عمله قائمًا بعمل عميد للكلية.

كما قدم الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للشعب المصري ومنسوبي الجامعة بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، متمنيًا عامًا سعيدًا للجميع. كما قدم أيضًا التهنئة للطالب عمر الشبراوي، رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه عبد الوهاب حمدي، لفوزهما في انتخابات الاتحادات الطلابية، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كافة الدعم للاتحادات الطلابية والأنشطة والتواصل المستمر من أجل نشر ثقافة العمل الجماعي وحب العمل التطوعي وتنمية الوعي لديهم.

وخلال الجلسة، استعرض رئيس الجامعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة، والتي انطلقت يوم 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر يناير المقبل، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعي 2024/2025. لافتًا إلى أهمية إجراء عمليات التصحيح يوميًا، أولًا بأول، وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في موعد غايته نهاية شهر يناير القادم، وفتح باب التظلمات لمدة أسبوع بعد إعلان النتائج وفقًا للقواعد التي أقرها مجلس الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لحسن سير الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط، وتوفير بيئة آمنة ومناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحانات.

ووجه "الجيزاوي" برفع حالة الطوارئ بجميع الإدارات والعيادات الطبية بالكليات للتعامل مع أي حالات طارئة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتغير درجات الحرارة بصفة مستمرة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والإسعافات الأولية لضمان توفير الخدمة الصحية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وخلال الجلسة، وجه سيادته بضرورة الاهتمام بتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية واستغلال فترة نصف إجازة العام في عقد الندوات والفعاليات والأنشطة التوعوية المختلفة للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، ومن أجل استمرار دعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في مختلف المجالات.