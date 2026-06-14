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لحظة بلحظة.. تركيا ضد أستراليا في كأس العالم (0-1).. انتهاء الشوط الأول

كتب : محمد عبد الهادي

06:59 ص 14/06/2026 تعديل في 07:50 ص
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  • عرض 6 صورة
    مباراة أستراليا وتركيا
  • عرض 6 صورة
    مباراة أستراليا وتركيا
  • عرض 6 صورة
    مباراة أستراليا وتركيا
  • عرض 6 صورة
    مباراة أستراليا وتركيا
  • عرض 6 صورة
    مباراة أستراليا وتركيا

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يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة تركيا وأستراليا، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من منافسات كأس العالم 2026.

تشكيل تركيا لمواجهة أستراليا

حراسة المرمى: أوجورجان تشاكر.

خط الدفاع: زكي جيليك، ميريح ديميرال، عبد الكريم بردكجي، فردي كاديوغلو.

خط الوسط: إسماعيل يوكسك، هاكان تشالهان أوغلو، أوركون كوكجو، أردا جولر، باريش ألبر يلماز.

خط الهجوم: كيرم أكتورك أوغلو.


تشكيل أستراليا لمواجهة تركيا

حراسة المرمى: بيتش.

خط الدفاع: سيركاتي، إيتاليانو، بوس، سوتار.

خط الوسط: بورجيس، ميتكالف، أونيل، أوكون إنجستلر.

خط الهجوم: توريه، إيرانكوندا.

متابعة مباراة تركيا وأستراليا

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 2: أستراليا تهاجم بقوة لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 3: ركنية لصالح تركيا من الجهة اليسري تنفذ وتمر خارج الملعب.

الدقيقة 6: تسديدة من أردا جولر لاعب تركيا تمر أعلي القائم

الدقيقة 8: ركنية لصالح أستراليا تنفذ ويمسكها الحارس.

الدقيقة 10: تمريرات في منتصف الملعب واستحواذ للاعبي أستراليا

الدقيقة 14: هجمة مرتدة لصالح تركيا تنتهي بتمريرة طوالية أعلي مرمي أستراليا.

الدقيقة 18: تسديدة قوية من لاعب تركيا تمر أعلي مرمي أستراليا.

الدقيقة 22: توقف المباراة لشرب المياه

الدقيقة 23: استئناف المباراة مرة أخري

الدقيقة 26: أستراليا تخطف الهدف الأول بعد مرتدة سريعة

الدقيقة 29: تسديدة صاروخية لصالح تركيا ترتطم بقائم أستراليا.

الدقيقة 33: استحواذ وسيطرة من المنتخب التركي لادراك التعادل

الدقيقة 40: تسديدة صاروخية من أردا جولر لاعب تركيا مرت بجوار المرمي.

الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم أستراليا بهدف دون رد

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منتخب تركيا منتخب أستراليا كأس العالم 2026

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