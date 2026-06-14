لحظة بلحظة.. تركيا ضد أستراليا في كأس العالم (0-1).. انتهاء الشوط الأول
كتب : محمد عبد الهادي
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يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة تركيا وأستراليا، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من منافسات كأس العالم 2026.
تشكيل تركيا لمواجهة أستراليا
حراسة المرمى: أوجورجان تشاكر.
خط الدفاع: زكي جيليك، ميريح ديميرال، عبد الكريم بردكجي، فردي كاديوغلو.
خط الوسط: إسماعيل يوكسك، هاكان تشالهان أوغلو، أوركون كوكجو، أردا جولر، باريش ألبر يلماز.
خط الهجوم: كيرم أكتورك أوغلو.
تشكيل أستراليا لمواجهة تركيا
حراسة المرمى: بيتش.
خط الدفاع: سيركاتي، إيتاليانو، بوس، سوتار.
خط الوسط: بورجيس، ميتكالف، أونيل، أوكون إنجستلر.
خط الهجوم: توريه، إيرانكوندا.
متابعة مباراة تركيا وأستراليا
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة 2: أستراليا تهاجم بقوة لتسجيل الهدف الأول
الدقيقة 3: ركنية لصالح تركيا من الجهة اليسري تنفذ وتمر خارج الملعب.
الدقيقة 6: تسديدة من أردا جولر لاعب تركيا تمر أعلي القائم
الدقيقة 8: ركنية لصالح أستراليا تنفذ ويمسكها الحارس.
الدقيقة 10: تمريرات في منتصف الملعب واستحواذ للاعبي أستراليا
الدقيقة 14: هجمة مرتدة لصالح تركيا تنتهي بتمريرة طوالية أعلي مرمي أستراليا.
الدقيقة 18: تسديدة قوية من لاعب تركيا تمر أعلي مرمي أستراليا.
الدقيقة 22: توقف المباراة لشرب المياه
الدقيقة 23: استئناف المباراة مرة أخري
الدقيقة 26: أستراليا تخطف الهدف الأول بعد مرتدة سريعة
الدقيقة 29: تسديدة صاروخية لصالح تركيا ترتطم بقائم أستراليا.
الدقيقة 33: استحواذ وسيطرة من المنتخب التركي لادراك التعادل
الدقيقة 40: تسديدة صاروخية من أردا جولر لاعب تركيا مرت بجوار المرمي.
الدقيقة 45: انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم أستراليا بهدف دون رد