أفاد ‌التلفزيون الرسمي الأردني، في الساعات الأولى من صباح اليوم ⁠الأحد، بدوي صفارات إنذار في الأردن دون ‌تقديم ⁠مزيد من التفاصيل، وفقا لما نقلته رويترز.

يذكر أن القوات المسلحة الأردنية، قد أعلنت الثلاثاء الماضية، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء.

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط عدد من الشظايا، من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات الصواريخ للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تتابع التطورات الإقليمية وتعمل بأعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على أنها لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.