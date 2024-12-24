454 سفينة خلال شهر.. تداول 6.2 مليون طن بضائع بميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

سجلت حركة تداول البضائع بميناء الإسكندرية ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023 بإجمالي 6.2 مليون طن بنسبة زيادة تقدر بـ 28.7%.

وتصدرت البضائع العامة مقدمة البضائع التي شهدت قفزة نوعية خلال شهر نوفمبر بنسبة زيادة بلغت 52.1% إذ جرى تداول 750.2 ألف طن تقريبًا، يليها بضائع الصب السائل بنسبة زيادة 41.8% بإجمالي 839.2 ألف طن.

وجاءت بضائع الصب الجاف في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة حيث شهدت ارتفاعًا بنسبة 38.4%، بإجمالي 2.7 مليون طن تقريباً، بينما ارتفعت البضائع المحواة بنسبة 7.8% بواقع 187 ألف حاوية تزن 2 مليون طن تقريبًا.

وفي سياق متصل، شهدت حركة السفن ارتفاعًا ملحوظًا خلال نوفمبر بنسبة 4.8% ليبلغ إجمالي السفن 454 سفينة يتصدرها سفن الصب السائل والتي بلغ عددها 57 سفينة ثم الحاويات.

وقال اللواء بحري، أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة تأتي من خلال تحقيق الاحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الإرشاد والوحدات البحرية.

وأشار إلى المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد وإتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.











