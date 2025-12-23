إعلان

صندوق النقد الدولي يقترح زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" في مصر

كتب : منال المصري

01:45 م 23/12/2025

صندوق النقد الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية جددت تأكيد التزامها بزيادة المخصصات المالية لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة»، إلى جانب دعم الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز برامج وتدابير الحماية الاجتماعية الموجهة.

وأوضح الصندوق، في بيان صدر اليوم، أنه نظرًا للأهمية الكبيرة لهذه البرامج، اقترحت بعثته دراسة زيادة المخصصات المالية الموجهة إليها.

وجاء ذلك في بيان صحفي صادر صباح اليوم في ختام زيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي إلى مصر، والتي ترأستها إيفانا فلادكوفا هولار خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

كما شملت الزيارة إجراء المراجعة الأولى في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» البالغة قيمته 1.3 مليار دولار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

صندوق النقد الدولي برنامج تكافل وكرامة الحكومة المصرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟