صندوق النقد الدولي يقترح زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" في مصر

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية جددت تأكيد التزامها بزيادة المخصصات المالية لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة»، إلى جانب دعم الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز برامج وتدابير الحماية الاجتماعية الموجهة.

وأوضح الصندوق، في بيان صدر اليوم، أنه نظرًا للأهمية الكبيرة لهذه البرامج، اقترحت بعثته دراسة زيادة المخصصات المالية الموجهة إليها.

وجاء ذلك في بيان صحفي صادر صباح اليوم في ختام زيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي إلى مصر، والتي ترأستها إيفانا فلادكوفا هولار خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

كما شملت الزيارة إجراء المراجعة الأولى في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» البالغة قيمته 1.3 مليار دولار.