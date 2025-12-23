إعلان

إصابة شاب بطلق ناري على يد شقيقه خلال مشاجرة بنجع عزوز في قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:30 م 23/12/2025

إطلاق نار

أُصيب شاب بطلق ناري على يد شقيقه، جراء مشاجرة بينهما بقرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج ووضعه تحت الملاحظة الطبية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بوصول شاب مصاب بطلق ناري، نتيجة مشاجرة وقعت في نجع عزوز بدائرة المركز.

وبالفحص والتحريات، تبين أن المصاب في العقد الثاني من عمره، وأن شقيقه هو المتهم بإطلاق النار عليه خلال مشاجرة نشبت بينهما.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.

مشاجرة إصابة شاب قنا

