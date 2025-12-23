تداول 32 سفينة بضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا أعلن فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، بينما غادرته 14 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 26 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29218 طنًا، تشمل: 8799 طن يوريا، 850 طن مولاس، 424 طن أسمنت معبأ، 15795 طن كلينكر، 3350 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73191 طنًا، تشمل: 4074 طن حديد، 1192 طن خشب زان، 1080 طن أبلاكاش، 16277 طن خردة، 3500 طن عدس، 39165 طن ذرة، 3495 طن كسب عباد، 4408 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 322 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 218 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2108 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 116605 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 69167 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2778 حركة.

