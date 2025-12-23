إعلان

صندوق النقد: تحسن أوضاع الهيئة العامة للبترول رغم استمرار المخاطر المالية

كتب : منال المصري

01:49 م 23/12/2025

صندوق النقد الدولي

يرى صندوق النقد الدولي أن الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول يشهد تحسنا ملحوظا بعد الإجراءات الأخيرة رغم زيادة مخاطرها المالية.

كان صندوق النقد الدولي أبدى قلقه في وقت سابق بشأن المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية على الهيئة العامة للبترول قبل ترشيد الدعم على المحروقات وزيادة إيراداتها.

وأوضح الصندوق في بيان بشأن ختام بعثة صندوق الدولي لمصر للمراجعة الخامسة والسادسة أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تحسين مواردها المالية، بما في ذلك تحقيق استرداد التكاليف على المنتجات المشمولة بآلية بيع أسعار الوقود بالتجزئة- أي بالسعر الحر.

كانت مصر رفعت أسعار البنزين والسولار خلال آخر عامين 5 مرات منها مرتين خلال العام الحالي بهدف ترشيد الدعم وتقليل الأعباء المالية على عجز الموازنة.

إعلان

إعلان

