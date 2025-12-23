إعلان

هزموا 3 دول.. عرض عسكري شعبي احتفالا بعيد النصر في بورسعيد -صور

كتب : طارق الرفاعي

02:17 م 23/12/2025
نظمت محافظة بورسعيد، عرض عسكري شعبي، اليوم الثلاثاء، أمام ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر - عيد بورسعيد القومي - في الذكرى 69 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي على مصر في 23 ديسمبر عام 1956.

وشارك في العرض مجموعات من الأكاديمية العربية البحرية، والمدارس، والمديريات والأحياء، وسيارات مزينة بالورود وأعلام مصر، ومديرية الشباب والرياضة، وجامعة بورسعيد، ومجموعات الأشبال والكشافة.

وشهد العرض العسكري اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد. والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، واللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عبدالعزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

عرض عسكري شعبي عيد النصر بورسعيد

