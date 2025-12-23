أحمد يحيى: عدد مستخدمي محفظة "إي آند" وصل إلى 12 مليون عميل

قال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، إن عدد مستخدمي محفظة "إي آند موني" وصل اليوم إلى 12 مليون عميل.

وأوضح يحيى خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الشركة قامت بتغيير اسم محفظتها الرقمية من "إي آند كاش" إلى "إي آند موني" في شهر أغسطس الماضي، وهو اسم الخدمة في الشركة الأم بالإمارات.

وأضاف أن "إي آند موني" تتيح للمستخدمين استقبال الأموال من الخارج، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية متنوعة منها دفع فواتير الكهرباء والمياه والمخالفات المرورية، فضلًا عن خدمات طبية أخرى.