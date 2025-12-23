يربط الإسكندرية وبورسعيد.. النقل تخطط لإنشاء خط رابع من القطار السريع

تعتزم وزارة النقل تنفيذ الخط الرابع لشبكة القطار السريع (بورسعيد - أبو قير بالإسكندرية).

ومن المستهدف أن يربط خط القطار الكهربائي شمال الدلتا بين بورسعيد ومدينة أبو قير بالإسكندرية بطول حوالي 250 كم وعدد 14 محطة.

ويمر هذا الخط بعدد 6 محافظات (بورسعيد - الدقهلية - دمياط - كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية)، موازيًا للطريق الدولي الساحلي ويخدم أماكن التنمية الصناعية والعمرانية الجديدة على طول المسار، وصولًا إلى أبوقير الجديدة لتنفيذ محطة تبادلية للربط مع خط مترو الإسكندرية (أبوقير - محطة مصر).

ويدعم الخط تطوير وتعزيز البنية التحتية بمنطقة شمال الدلتا من خلال إنشاء وتشغيل شبكة سكك حديدية متطورة بالجر الكهربي بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وخدمة العديد من المدن الرئيسية في شمال الدلتا مثل بورسعيد، ودمياط، ورشيد، والإسكندرية، والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة والمناطق الصناعية بمطوبس ودمياط وجمصة.

ويستهدف ربط محاور التنمية بالشبكة الحالية للسكة الحديد والمواني البحرية والمواني الجافة لتعظيم نقل البضائع بين هذه المواني لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وفتح مجالات التنمية المستدامة كالتالي:

- ربط الموانئ المطلة على الساحل (ميناء شرق التفريعة - ميناء بورسعيد - ميناء دمياط البحري - ميناء أبو قير).

- ربط مدن (بورسعيد - دمياط - دمياط الجديدة - جمصة - المنصورة الجديدة - بلطيم - إدكو - أبو قير).

- الربط مع الميناء الجاف المقرر إنشاؤه بمدينة دمياط الجديدة.

- الربط مع السكك الحديد القائمة بمدن القناة (السويس - الإسماعيلية - بورسعيد).

- المساهمة في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بالطريق الساحلي الدولي.

