صور فضائية تكشف اضطراب النهر المتشعب الأعلى في العالم

سلحفاة وأسراب من العناكب".. ناسا تنشر صورًا نادرة على سطح المريخ"

هل تقيم الحيوانات جنازات؟ ماذا تفعل عند فقدان أحد أفرادها.. "مشاهد صادمة"

كشفت صورة التقطها قمر صناعي عام 2025 جزءا معقدا بشكل خاص من نهر يارلونغ تسانغبو في هضبة التبت، والذي يتعرج عبر تضاريس عالية ومتعددة القنوات.

ويشير تقرير حديث إلى أن هذا الجزء المتشعب قد شهد تغيرات بصرية جذرية على مدى العقود الماضية، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه التغيرات بفعل تغير المناخ.

أطول نهر في التبت وأحد أعلى الأنهار في العالم

يمتد نهر يارلونغ تسانغبو لحوالي 2000 كيلومتر من منبعه عند نهر جليدي في شرق هضبة التبت حتى الهند، ويعد أطول نهر في التبت وخامس أطول نهر في الصين، إذ يحمل الرقم القياسي لأعلى نهر رئيسي على سطح الأرض، حيث يتدفق على ارتفاع متوسط يبلغ 4000 متر فوق مستوى سطح البحر، وفقا لمرصد الأرض التابع لوكالة ناسا.

التشعب الأكثر كثافة في وادي يارلونغ الكبير

ويقع الجزء المصور في مقاطعة زانانغ قبل أن يمر النهر عبر أعمق واد في العالم، المعروف باسم وادي يارلونغ تسانغبو الكبير، الذي يزيد عمقه عن 6000 متر، أي ثلاثة أضعاف عمق وادي أريزونا الكبير.

يعد هذا النهر مثالا كلاسيكيا على النهر المتشعب، حيث تتفرع وتندمج القنوات بشكل مستمر، مع ظهور حواجز رملية تتشكل وتختفي باستمرار، ما يجعل النبات عاجزا عن الاستقرار على الجزر الرملية المتناثرة بين الفروع.

أسباب التشعب وتغير المسار المستمر

أوضح زولتان سيلفستر، عالم الجيولوجيا بجامعة تكساس في أوستن، أن التشعب الشديد ناتج عن ترسبات كثيفة من المنحدرات الشديدة لجبال الهيمالايا المجاورة، التي تجرف إلى النهر وتساعد في نحت قنوات جديدة.

ويغير النهر شكله باستمرار لدرجة أن النباتات لا تستطيع النمو الكامل على الجزر الرملية التي تظهر بين فروعه.

التوثيق عبر الأقمار الصناعية

يمكن مشاهدة سرعة تغير شكل النهر عبر فيديو متحرك بتقنية الفاصل الزمني لمدة 37 عاما، يعرض صورا سنوية التقطتها الأقمار الصناعية Landsat 5 وLandsat 8 وLandsat 9 بين عامي 1988 و2025. كما يظهر في الرسوم المتحركة جسر ضيق تم بناؤه عام 2014 فوق الممر المتغير للنهر.

النهر والجليد وتأثير تغير المناخ

ينبع النهر من نهر أنغسي الجليدي، ويُذكر أنه فقد كمية كبيرة من المياه خلال العقود الأخيرة بسبب الاحترار العالمي، ما تسبب في زيادة الرواسب وتعزيز التعرية وزيادة احتمال انهيار ضفافه.

وأظهرت دراسة عام 2024 تحليل صور 13 نهرا رئيسيا في هضبة التبت، أن ذوبان الجليد يزيد من الخطر على النظم البيئية والبنية التحتية واستقرار المناظر الطبيعية.

نهاية النهر في الهند

عند وصوله إلى الهند، يصبح جزءا من نهر براهمابوترا، الذي يمتد لمسافة 2900 كم حتى دلتا نهر الغانج ويصب في المحيط الهندي، مما يجعله شريانا مائيا حيويا يربط هضبة التبت بالمناطق المنخفضة في الهند.