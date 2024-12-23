تداول 18 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

حققت موانئ البحر الأحمر، نشاطا تجاريا خلال الـ 24 الماضية، حيث سجلت أرصفة الموانئ تداول 18000 طن بضائع عامة و1214 شاحنة، عبر 11 سفينة تجارية رست على الأرصفة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن حركة الواردات شملت 7500 طن بضائع، و660 شاحنة و 100 سيارة، وضمت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، و 554 شاحنة و 15 سيارة.

وأضاف المركز اليوم الاثنين، أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن وهي: عمان، وأمل والحرية، بينما تغادر السفينتين بوسيدون ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة و Alcudia Express، وغادرت السفينة Alcudia Express.

بينما سجل ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و350 شاحنة خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي: سينا ، وآور، وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1655 راكبا.