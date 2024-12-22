القمور والبكر والحوار.. كيف يتعرف البدو على إبلهم بعد رحلة طويلة في صحراء سيناء؟ -صور

جنوب سيناء - رضا السيد :

تعد مهنة رعي الإبل من أقدم المهن التي اشتهر بها بدو سيناء، بل كانت مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لهم، و يعتمدون عليها في توفير الألبان واللحوم، ووسيلة مواصلات، واستخدامها كعامل مساعد في الزراعة، ويوجد لكل قبيلة وسم معين تضعه على الإبل الخاصة لتحديد هويتها.

قال الشيخ خليل الحويطي، من قبيلة الحويطات بجنوب سيناء، إن الإبل تترك أحيانا لترعى داخل الصحراء بمفردها دون راعي، فتسير إلى أماكن بعيدة وتغيب عن دروب القبيلة لأسابيع وشهور، لكنها بفطرتها تعرف أماكن الآبار والمياه وتعود أيضا لأصحابها مرة أخرى، لذا تتخذ كل قبيلة لنفسها علامة تميز بها الإبل الخاصة بها، وهذه العلامة تسمى "الوسم'، ويجري وسم الإبل بها على أعناقها أو أفخاذها بالحديد الساخن ليترك أثرا على جلود الإبل.

وأوضح "الحويطي" لـ "مصراوي"، أنه على الرغم من أن البدوي كان يترك الإبل ترعى في موسم الرعي بمفردها، إلا أنه كان حريص على الاستقصاء عنها، وهو بخبرته يعرف أماكن المياه التي تتردد عليها الإبل فيذهب إليها ليطمئن عليها، ويتأمل الوسم الذي يوجد على قطعان الإبل المختلفة، لربما يقابل صاحبها في مكان ما ويسأله عنها فيستطيع أن يجيبه عن عددها والمكان الذي رأها فيها وهي ترعى، وبهذه الطريق يسهل على صاحب الإبل ان يهتدي إليها.

وأكد أن البدوي يعتني بشكل عام بتربية الإبل والأغنام، كونها مصدر رأس ماله الحقيقي، وتسمى باللهجة البدوية "الحلال"، فمن جلودها وأصوافها يصنع أثاث ومستلزمات بيته، ويستفيد أيضا من لحومها وألبانها، مشيرا إلى أن الإبل لها أهمية خاصة عند البدو كونها تعد وسيلة انتقال من مكان لآخر لقدرتها العالية على التحمل والصبر على تحمل الجوع والعطش لذا أطلق عليها قديما "سفينة الصحراء"، وعندما تهطل الأمطار يقوم البدوي بزراعة بعض المساحات ويستخدم الجمل في حرث الأرض ودراسة القمح بعد حصاده.

وأشار إلى أن البدوي يعتني بتربية هجين الركوب ويروضه حتى يكون طائعا لأوامره، ويطلق عليه جمل الركوب الهجين أول الذلول، ويختار البدوي جمل الركوب من الإبل الأصيلة كونه يحافظ على الأنساب ويعرف الأصيل منها.

ولفت إلى أن أسماء الإبل تعتمد على المراحل العمرية المختلفة، فمولود الناقة يسمى "حوار' حتى تنتهي مدة الرضاعة والتي لا تستغرق عام، ثم يطلق على ولد الناقة بعد الفطام "المفرود' او "الفصيلة و المربوط'، ويطلق على ولد الناقة بعد ثلاث سنوات "الحقي" عندما يبلغ أربع سنوات يطلق عليه "الرباع"، وفي السنة الخامسة يطلق عليه "القمور"، أما الأنثى في هذه المرحلة تسمى "بكر"، وبعد السنة السادسة يسمى ذكر الإبل "الجمل"، ويطلق على الأنثى "الناقة".