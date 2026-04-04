حقق فريق برشلونة فوزا هاما على حساب نظيره أتليتكو مدريد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري الإسباني.

وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة، رصيده من النقاط إلى 76 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة رقم 57 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

تشكيل برشلونة أمام أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، باو كوبارسي وإريك جارسيا

خط الوسط: بيدري، جيرارد مارتين وفيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، داي أولمو وماركوس راشفورد

وفي المقابل تشكيل أتليتكو مدريد جاء كالتالي:

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: نيكو جونزاليس، لينجليه، روبن لو نورماند وناهويل مولينا

خط الوسط: أليكس باينا، كوكي، جوليانو سيميوني وأوبيد فارجاس

خط الهجوم: تياجو ألمادا وجريزمان

أبرز أحداث مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: تسديدة قوية من ماركوس راشفورد يتصدى لها حارس مرمى برشلونة

الدقيقة 11: تسديدة قوية من جريزمان لاعب أتليتكو مدريد يتصدى لها خوان جارسيا حارس مرمى برشلونة

الدقيقة 14: فرصة الأول تضيع لبرشلونة، بعد إهدار فيرمين لوبيز إنفراد تام أمام مرمى أتليتكو

الدقيقة 23: سيطرة على الكرة من فريق برشلونة

الدقيقة 28: جريزمان يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول لأتليتكو مدريد

الدقيقة 34: فرصة خطيرة لبرشلونة بعد إهدار لامين يامال لإنفراد تام أمام مرمى أتليتكو مدريد

الدقيقة 39: جوليانو سيموني يسجل الأول لأتليتكو مدريد في مرمى برشلونة

الدقيقة 42: ماركوس راشفورد يحرز هدف التعادل لبرشلونة في مرمى أتليتكو

الدقيقة 44: مشادة قوية على أرضية الملعب بين لاعبي برشلونة وأتليتكو مدريد

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: جونزاليس يتلقى بطاقة حمراء مباشرة

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: بطاقة حمراء لجيرارد مارتين لاعب برشلونة

الدقيقة 49: حكم المباراة يلغى قراره بإشهار بطاقة حمراء للاعب برشلونة بعد العودة لتقنية الفيديو

الدقيقة 60: تسديدة قوية من لاعب برشلونة لامين يامال تمر بجوار مرمى أتليتكو مدريد

الدقيقة 66: ضغط قوي من برشلونة لتسجيل الهدف الثاني

الدقيقة 67: تسديدة قوية من فيران توريس لاعب برشلونة يتصدى لها حارس مرمى أتليتكو مدريد

الدقيقة 69: تسديدة قوية من لاعب برشلونة يتصدى لها حارس مرمى أتليتكو ببراعة

الدقيقة 76: ضغط متواصل من برشلونة لتسجيل الهدف الثاني في مرمى أتلتيكو

الدقيقة 87: ليفانوفسكي يحرز الهدف الثاني لبرشلونة

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: مشادة كلامية بين سيميوني مدرب أتليتكو مدريد وفيران توريس مهاجم برشلونة

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة