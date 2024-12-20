توزيع معجون أسنان في قافلة طبية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل القافلة الطبية المجانية التابعة لكلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية، عملها اليوم بمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، والتي تعمل على مدار يومين تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، لدعم المنظومة الصحية بجنوب سيناء.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القافلة الطبية تضمنت تخصصات الأسنان ، وأسنان الأطفال، والباطنة، والعظام، مشيرًا إلى أنها انطلقت أمس بمستشفى شرم الشيخ الدولي، واليوم بمجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح ليوم، أن القافلة شهدت في يومها الأول بمستشفى شرم الشيخ الدولي إقبالًا شديدًا من المواطنين، الذين أعربوا عن سعادتهم بسهولة الإجراءات التي تضمنت التسجيل بالرقم القومي فقط، وتقارب أوقات الانتظار، والكشف الجيد والعلاج بالمجان، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بتكرار تلك القوافل شهريًا .

وأوضح أنه جرى خلال اليوم الأول الكشف علي 520 مواطن من شرم الشيخ، بواقع 150 كشف أسنان، و50 حالة خلع، و120 حالة تنظيف أسنان، و5 حالات حشو عادي، و 150 كشف باطنة، و45 كشف عظام، إضافة إلى توزيع أدوية العظام والباطنة والأسنان والعلاج بالمجان من إحدى شركات الأدوية المصرية دعمًا لمواطني المحافظة .

وأضاف أنه جرى أيضًا توزيع معجون أسنان على المواطنين بالمجان، بواقع 1000 عبوة مقدمة هدية من إحدى شركات معجون الأسنان.

جدير بالذكر، أن الجامعة البريطانية بمصر تطلق قوافل طبية بالمحافظات المختلفة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية والبروتوكول الموقع مع مؤسسة حياة كريمة، وجاءت هذه القافلة بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء بغرض الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتقديم الكشف والفحص الطبي والعلاج اللازم، وتوفير خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة .