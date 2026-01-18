إعلان

"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك

كتب : مصراوي

07:59 م 18/01/2026

قوات الشرطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالفيوم ملابسات مقطع فيديو متداول تشكو فيه سيدة من اعتداء زوجها عليها بسلاح نارى والتعدى على أهليتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/6/2024 تبلغ لمركز شرطة إطسا بالفيوم من (الشاكية) ضد زوجها لإطلاقه عيار ناري على قدميها وإحداث إصابتها وأمكن ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه، وعقب ذلك قضت المحكمة بالبراءة لتنازل الشاكية.

بتاريخ 14/ الجاري، عاود الزوج فعلته الأولى، واعتدى عليها بالضرب مرة أخرى دون حدوث إصابات فبثت مقطع الفيديو وحررت محضرًا ضده

وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الفيوم زوج يضرب زوجته بالرصاص خلافات زوجية أمن الفيوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"
زووم

عصام عمر من كواليس بطل العالم: "الجيار أخد المسلسل في حتة تانية"
لحظة بلحظة.. السنغال 0 ضد 0 المغرب.. بداية المباراة
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. السنغال 0 ضد 0 المغرب.. بداية المباراة
رفقة سفير تركيا.. أول ظهور لأحمد عبدالقادر مع زوجته (صورة)
رياضة محلية

رفقة سفير تركيا.. أول ظهور لأحمد عبدالقادر مع زوجته (صورة)
"حكيمي في الصدارة".. قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"حكيمي في الصدارة".. قائمة أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في نهائي أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بهيئة النقل العام
هل هناك نية حكومية لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؟ .. أمين خبراء الضرائب يجيب
بسبب كأس الأمم.. أول تحرك قضائي ضد حسام حسن واتحاد الكرة وقرار عاجل من المحكمة
طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة المغرب والسنغال في نهائي أمم أفريقيا