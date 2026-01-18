"جوزي ضربني بالنار".. سيدة تستغيث وأمن الفيوم يتحرك

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالفيوم ملابسات مقطع فيديو متداول تشكو فيه سيدة من اعتداء زوجها عليها بسلاح نارى والتعدى على أهليتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/6/2024 تبلغ لمركز شرطة إطسا بالفيوم من (الشاكية) ضد زوجها لإطلاقه عيار ناري على قدميها وإحداث إصابتها وأمكن ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه، وعقب ذلك قضت المحكمة بالبراءة لتنازل الشاكية.

بتاريخ 14/ الجاري، عاود الزوج فعلته الأولى، واعتدى عليها بالضرب مرة أخرى دون حدوث إصابات فبثت مقطع الفيديو وحررت محضرًا ضده

وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.