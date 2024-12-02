5 مصابين في تصادم سيارتين بمدينة المنيا الجديدة

المنيا - جمال محمد:

أصيب 5 أشخاص، بكسور وجروح متنوعة، مساء اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدينة المنيا الجديدة بسبب السرعة الزائدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالقرب من مدخل مدينة المنيا الجديدة.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص وهم: أروى هشام علي (19 سنة)، شهاب محمد سيد (10 سنوات)، وفاء عبد الرحمن (50 سنة)، محمود محمد سعيد (27 سنة)، عبد الرحمن محمد سيد (12 سنة).

تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.