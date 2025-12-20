لبنان: مستعدون للانتقال للمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح

قالت رئاسة الوزراء اللبنانية في بيان، السبت، إن رئيس الوزراء نواف سلام أكد أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بعد أيام من الانتهاء.

وأكد سلام، خلال لقائه رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، أن لبنان مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني استناًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش بناء على تكليف من الحكومة.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني، على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.

كان أعضاء اللجنة الخماسية "الميكانيزم"، عقدوا لقاء يوم أمس الجمعة في الناقورة. وصرحت السفارة الأمريكية في بيروت بأن المشاركين العسكريين اتفقوا على تعزيز قدرات الجيش اللبناني بصفته الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، كأمر أساسي للنجاح.