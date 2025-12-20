إعادة بث مسلسل أم كلثوم على شاشة القناة الأولى الإثنين المقبل

يواصل التليفزيون المصري الاحتفاء بتاريخ سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق.

وتبث القناة الأولى مسلسل أم كلثوم ابتداءً من بعد غد الإثنين، في الساعة الخامسة مساءً.

وقال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: سيدة الغناء العربي هي سيدة القيم والمبادئ، ورمز الوطنية والعروبة، وهي سقف الفن العربي الذي لم يصل إليه أحد، ثم إنها وحدها تقف شامخة على قمة جبل الإبداع، ولا أحد معها هناك.

وأضاف: وإحياءً لذكرى كوكب الشرق نعيد بث رائعة المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي (أم كلثوم) بطولة الفنانة الكبيرة صابرين، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن المصري، الذين صنعوا ملحمة فنية لا مثيل لها.

