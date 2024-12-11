بعد دفنه بساعة.. وفاة شاب حزنا على صديقه في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

خيم الحزن على أهالي الشرقي بهجورة بنجع حمادي، بعد وفاة شاب عقب تشييع جثمان صديقه بقرابة ساعة، لتكتسي القرية بالسواد حزنا على وفاة اثنين من خيرة شبابها.

وقال جمعة رحيل، أحد شباب القرية، إن أهالي القرية حزنوا جميعا على وفاة أيمن رضوان، والذي كان من خيرة شباب القرية، حسنا وخلقا وتدينا، وعم الحزن على الجميع، وشيعوا جثمانه في جنازة مهيبة.

وأضاف أنه كان من بين المشيعين أحمد أبو المجد أبو خليل، وهو من زينة شباب القرية، وصديق المتوفي، وبعد أن انتهينا من دفن الجثمان، عاد إلى منزله، وبعد قرابة ساعة، توفي متأثرًا بإصابته بسكتة قلبية، لتسيطر الأحزان على القرية بأكملها، حزنا على ما حدث.

وتابع: الشابان كانا من زينة شباب القرية، يقفان مع الجميع في كل المناسبات، وهما من أفضل الشباب الذين يشهد لهما بالتقوى وصلة الرحم، نسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان ويسكنهما فسيح جناته.