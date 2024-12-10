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بالصور- حملة مكبرة في أسوان تزيل الإشغالات وتضبط سلعًا منتهية الصلاحية

10:57 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حملة مكبرة في أسوان تزيل الإشغالات
  • عرض 6 صورة
    حملة مكبرة في أسوان تزيل الإشغالات
  • عرض 6 صورة
    حملة مكبرة في أسوان تزيل الإشغالات
  • عرض 6 صورة
    حملة مكبرة في أسوان تزيل الإشغالات
  • عرض 6 صورة
    حملة مكبرة في أسوان تزيل الإشغالات
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أسوان - إيهاب عمران:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين حملة موسعة استهدفت الأسواق لضبط الإشغالات ومراجعة جودة السلع المعروضة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 45 حالة إشغال، وتحرير 12 محضرًا ومخالفة لحماية المستهلك، بالإضافة إلى ضبط وإعدام 75 سلعة منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة استمرار تنفيذ الحملات الدورية لإزالة الإشغالات، خاصة في شارع بورسعيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان عدم تكرار التجاوزات وإعادة الانضباط للأسواق.

أسوان الإشغالات كوم أمبو سلعة منتهية الصلاحية
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