بـ150 جنيهًا كرتونة بيض في الوادي الجديد (صور)

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا



الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن طرح كميات كبيرة من البيض المدعّم في المنافذ الثابتة والمتنقلة أمام المواطنين، وذلك ضمن مبادرة دعم السلع الغذائية.

وقالت المحافظة، في بيان لها، إنه في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لدعم مبادرات السلع الغذائية وتوفير جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، جرى طرح كميات مدعّمة من البيض بسعر 150 جنيهًا للكرتونة، وذلك من خلال منافذ الوحدات المحلية بمدينة الخارجة.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجّه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بما يلبي احتياجات المواطنين، ويزيد من الكميات المعروضة في السوق المحلية، ويحقق الوفرة المطلوبة.