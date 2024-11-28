تحرير محضر للمالك.. محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل انهيار منزل العطارين (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية أن المنزل الذي انهارت أجزاء منه في منطقة العطارين مساء اليوم الخميس كان قد صدر له قرار هدم كلي حتى سطح الأرض برقم 77 لسنة 2009، إلا أن القرار لم ينفذ من قبل المالك أو السكان.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، يقع المنزل المنهار في شارع الليثي رقم 11 بحي وسط، ويشغل مساحة 300 متر مربع، وهو مكون من طابق أرضي يضم محلات وطابقين علويين.

وأوضح البيان أن المنزل من البناء القديم بحوائط حاملة وأسقف خشبية.

وأكدت المحافظة عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الانهيار الجزئي.

وأضافت أنه تم تحرير محضر في قسم شرطة العطارين ضد مالك العقار لعدم تنفيذ قرار الهدم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المواطنين في المنطقة.

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