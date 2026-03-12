إعلان

أسعار السمك اليوم في سوق العبور.. زيادة المكرونة السويسي

كتب : ميريت نادي

11:17 ص 12/03/2026 تعديل في 12:36 م

أسعار السمك اليوم

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 71 و75 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

