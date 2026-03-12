إعلان

جريمة مروعة في الشرقية.. العثور على طفل مذبوحًا داخل جوال بالعاشر من رمضان

كتب : ياسمين عزت

11:32 ص 12/03/2026

جثة

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية جريمة مروعة هزّت الرأي العام، بعدما عُثر على جثمان طفل يبلغ من العمر 7 سنوات داخل جوال في منطقة صحراوية، وذلك بعد أيام من اختفائه في ظروف غامضة.

وتبين أن الطفل يُدعى إبراهيم علي، وكان قد تغيب عن منزل أسرته منذ يوم السبت الماضي، ما دفع أسرته إلى البحث عنه وإبلاغ الأجهزة الأمنية بعد فقدان أثره، قبل أن تنتهي رحلة البحث بالعثور على جثمانه مساء أمس الأربعاء.

بلاغ أمني وتحرك لكشف ملابسات الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى قسم ثان العاشر من رمضان، بالعثور على جثة طفل داخل جوال ملقى في منطقة صحراوية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى فحص الجثمان وإجراء التحريات الأولية، التي كشفت أن الجثة تعود للطفل إبراهيم علي، البالغ من العمر 7 سنوات، والذي كان قد اختفى منذ عدة أيام.

تشكيل فريق بحث لتتبع خط سير الطفل

وفي إطار جهود كشف غموض الجريمة، شكلت إدارة البحث الجنائي فريق بحث موسع، حيث بدأت الأجهزة الأمنية في تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منطقة مساكن عثمان، والعمل على تتبع خط سير الطفل قبل اختفائه.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم في الواقعة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وجرى التحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

نقل الجثمان للمشرحة وبدء التحقيقات

وفي السياق ذاته، جرى نقل جثمان الطفل إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإعداد تقرير مفصل يوضح أسباب الوفاة ووقتها.

كما تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 811 لسنة 2026 إداري قسم ثان العاشر من رمضان، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة بالكامل والوقوف على دوافع ارتكابها.

