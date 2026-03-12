لقيت طالبة مصرعها، وأصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل جامبو وميكروباص أجرة بمدخل كوبري كفر الدوار بالطريق الزراعي، بدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

بلاغ بوقوع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث تصادم عند مدخل كوبري كفر الدوار بالطريق الزراعي، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية، رفقة سيارات الإسعاف، لموقع البلاغ.

تفاصيل الضحايا والمصابين

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة حنين مصطفى إبراهيم، 11 عاما، طالبة، مقيمة كفر الدوار، بينما أصيب كل من: فرحات عيد عبد الله، 44 عاما، زكريا فؤاد، 43 عاما، أحمد جمعة سلام، 15 عاما، هويدا عبد المنعم عبد الهادي، 50 عاما، ربة منزل، وأيمن عبد الخالق عبد الغني، 51 عاما، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز كفر الدوار.

سبب الحادث

كشفت المعاينة اصطدام سيارة نقل جامبو بميكروباص أجرة أثناء توقفه على جانب الطريق، ما أسفر عن وقوع الحادث ووقوع الضحايا والمصابين.

نقل المصابين واتخاذ الإجراءات

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجرى إيداع جثة الطالبة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.