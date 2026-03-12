أظهرت صور صباح الخميس ثقباً كبيراً في جانب برج مرتفع في دبي، بعد أن أعلنت السلطات المحلية أن طائرة مسيرة ارتطمت في أحد المباني.

ولم يتضح بعد مصدر الطائرة المسيرة.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد قال مساء الأربعاء إنه يتعامل مع حادث قرب ميناء خور دبي.

وأظهر مقطع فيديو تحققت منه بي بي سي اندلاع ألسنة لهب داخل المبنى في الموقع الذي يبدو أنه تعرض للاصطدام.

وفي تحديث صدر في الساعات الأولى من صباح الخميس، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأنه تمت السيطرة على الحريق ولم تُسجل أي إصابات.