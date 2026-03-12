انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-3-2026، بينما ارتفعت أسعار العدس، والمسلي الصناعي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.41 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 59.59 جنيه، بزيادة 89 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.15 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.48 جنيه، بتراجع 1.02 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.51 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.95 جنيه، بزيادة 95 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.5 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.56 جنيه، بتراجع قرشين.

لتر زيت الذرة: 109.42 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 406.44 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 120.89 جنيه، بتراجع 1.48 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.55 جنيهًا، بتراجع 21 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.6 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 134.37 جنيه، بتراجع 8.55 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.95 جنيه، بتراجع 2.29 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.03 جنيه، بتراجع 69 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 101.91 جنيه، بزيادة 1.57 جنيه.

