بالشماريخ.. جماهير الترجي التونسي تؤازر فريقها قبل مواجهة الأهلي

حضرت جماهير الترجي التونسي، مران الفريق الأول لكرة القدم، أمس الأربعاء، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يحل الأهلي ضيفا الترجي التونسي، في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب حمادي العقربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت إدارة الترجي، حضور الجماهير تدريبات الفريق، يومي الأربعاء والخميس، قبل أن يغلق المران بداية من غدا الجمعة.

جماهير الترجي تشعل الأجواء قبل مواجهة الأهلي

نشر الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو من الحضور الجماهير، والذين أشعلوا الألعاب النارية "الشماريخ" ورددوا الهتافات الحماسية.

ويحضر 35 ألف مشجع للترجي التونسي، مباراة الذهاب ضد الأهلي، فيما تقام مباراة العودة على ستاد القاهرة، من دون حضور جماهيري.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

من المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة 20 مارس.

