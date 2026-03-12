مباريات الأمس
"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي

كتب : محمد خيري

12:35 م 12/03/2026 تعديل في 12:40 م
علق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، على خسارة الفريق أمام إنبي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة «إكس»: "مهما كان حجمك ولو أكبر فريق في العالم، هناك أيام لم يحالفك الحظ فيها. إنبي حصل على ضربة جزاء في توقيت صعب، والمهدي حاول أن يتصدى للكرة. تحصل على ضربة جزاء ويكون قدامك الفرصة للتعويض والخروج على الأقل بنقطة".

وأكمل: "أفضل لاعب في ضربات الجزاء في مصر يضيع، لذلك لابد من غلق الصفحة والتركيز على الست مباريات المقبلة، نخوض كل المباريات باعتبارها كؤوس. لابد أن يكون هناك هدوء أكثر، وعلينا أن نعلم أن الفترة المقبلة منظومة كرة القدم ستقوم بتصدير كل المشكلات".

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري

وتابع: "يجب أن نغلق تلك الصفحة وأن نعرف كيفية التعامل مع الخسارة لأنها جزء من اللعبة. من الوارد أن نخسر مجددًا، لذلك بطل الدوري لازم يكون نفسه طويل ويعلم كيفية التعامل مع الأزمات".

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، رغم خسارته الأخيرة أمام إنبي بهدف دون رد.

أقرأ أيضا:

قبل القرعة بساعات.. الزمالك يعترض على استخدام بالذكاء الاصطناعي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو الزمالك إنبي الدوري المصري

