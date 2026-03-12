شهدت قرية السروهيت التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية واقعة وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا داخل منزل أسرتها، في ظروف غامضة، حيث بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد فوجئت أسرة الفتاة "شهد.و.ع"، البالغة من العمر 17 عامًا، بوجودها داخل غرفتها في حالة صحية حرجة، ما أثار حالة من القلق والارتباك بين أفراد الأسرة وعلى الفور جرى نقلها إلى مستشفى الباجور التخصصي في محاولة عاجلة لإنقاذ حياتها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

نقل الجثمان إلى المستشفى

عقب وصول الفتاة إلى المستشفى، حاول الأطباء إجراء الإسعافات الطبية اللازمة، إلا أنهم أكدوا وفاتها بعد الفحص الطبي، ليتم إبلاغ الجهات المعنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق

وبعد التأكد من الوفاة، جرى إيداع الجثمان داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الباجور التخصصي، وذلك تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لحين استكمال الإجراءات القانونية والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

المعاينة الأولية تكشف آثارًا حول الرقبة

وكشفت المعاينة الأولية للجثمان عن وجود آثار حول منطقة الرقبة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ قرار بعرض الجثمان على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة بشكل دقيق.

وفي السياق ذاته، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، حيث تعمل على جمع المعلومات وسماع أقوال المحيطين بالفتاة للوقوف على ملابسات الحادث وكشف ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.