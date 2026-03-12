إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

12:40 م 12/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 12-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4996 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6424 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7495 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8565 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 59960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 266371 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 428250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19% إلى نحو 5185 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
