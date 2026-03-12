إعلان

محافظ الإسكندرية لرجال الأعمال: نعمل على توفير مناخ استثماري جاذب- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:50 م 12/03/2026
قال المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل على دعم مجتمع الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ويعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.

فرص حقيقية لدعم الاقتصاد المحلي

وأضاف المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمحافظة الإسكندرية، وهو ما يتجلى في حجم المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، والتي تمثل فرصًا حقيقية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأشار إلى وجود عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا، من بينها مشروع مترو الإسكندرية، والقطار السريع، وتطوير الترام، إلى جانب تنفيذ عدد من المحاور والطرق الجديدة التي تسهم في تحسين حركة النقل وتعزيز التنمية بالمحافظة.

وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، بما يدعم جهود التنمية ويعزز مكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المراكز الاقتصادية والاستثمارية في مصر.

بروتوكول تعاون مع نادي اليخت

وشهدت الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية ونادي اليخت المصري، في خطوة تستهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.

حضر الندوة كل من محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية السابق، إلى جانب عدد من رؤساء وعمداء الجامعات، وممثلي الجهات الدبلوماسية والهيئات الدولية والمحلية، فضلًا عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

