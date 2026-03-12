إعلان

ترسانة سلاح وذخيرة.. مقتل عنصر خطر وضبط 700 كيلو مخدرات بالمحافظات

كتب : علاء عمران

12:32 م 12/03/2026

حملة أمنية أرشيفىة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضربات أمنية استباقية استهدفت البؤر الإجرامية المتخصصة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود فرض الانضباط وتجفيف منابع الجريمة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية بجلب كميات ضخمة من السموم والأسلحة تمهيداً لترويجها. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك العناصر بمشاركة قوات من الأمن المركزي، حيث أسفرت المواجهات عن مصرع عنصر شديد الخطورة محكوم عليه بالسجن المؤبد في جنايتي قتل وسرقة بالإكراه بنطاق محافظة قنا.

شديد الخطورة

ونجحت القوات في ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية التي كان يتزعمها هذا العنصر الـ شديد الخطورة، وعُثر بحوزتهم على أكثر من 700 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، شابو، هيروين، كوكايين، هيدرو)، بالإضافة إلى ضبط 117 قطعة سلاح ناري شملت بنادق آلية وخرطوش، ومئات الطلقات النارية.
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 111 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بمختلف المحافظات.

اقرأ أيضا:

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام عيار 18

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟

علم مستفز و6 مصابين..الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية قنا الأمن العام سلاح ناري تجارة المخدرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان
جنة الصائم

فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأسبوع الأخير من رمضان
أخبار وتقارير

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأسبوع الأخير من رمضان
كواليس ليلة الرعب داخل شقة مدرس خليجي بالهرم.. صديقته استعانت بـ 4 سائقين
حوادث وقضايا

كواليس ليلة الرعب داخل شقة مدرس خليجي بالهرم.. صديقته استعانت بـ 4 سائقين
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
شئون عربية و دولية

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا
دراما و تليفزيون

مصطفى كامل يعلن استقرار الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا