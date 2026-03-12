وجهت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضربات أمنية استباقية استهدفت البؤر الإجرامية المتخصصة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود فرض الانضباط وتجفيف منابع الجريمة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية بجلب كميات ضخمة من السموم والأسلحة تمهيداً لترويجها. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك العناصر بمشاركة قوات من الأمن المركزي، حيث أسفرت المواجهات عن مصرع عنصر شديد الخطورة محكوم عليه بالسجن المؤبد في جنايتي قتل وسرقة بالإكراه بنطاق محافظة قنا.

شديد الخطورة

ونجحت القوات في ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية التي كان يتزعمها هذا العنصر الـ شديد الخطورة، وعُثر بحوزتهم على أكثر من 700 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، شابو، هيروين، كوكايين، هيدرو)، بالإضافة إلى ضبط 117 قطعة سلاح ناري شملت بنادق آلية وخرطوش، ومئات الطلقات النارية.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 111 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بمختلف المحافظات.

اقرأ أيضا:

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام عيار 18

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟

علم مستفز و6 مصابين..الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق



